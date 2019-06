Le vice-Premier ministre du gouvernement libyen reconnu par la communauté internationale, Ahmed Meitig, a assuré vendredi à Washington avoir reçu des garanties du soutien américain dans sa lutte contre Khalifa Haftar. Des doutes étaient survenus depuis une conversation téléphonique entre Donald Trump et le maréchal à la mi-avril.

Ce dernier, homme fort de l'est libyen, a lancé début avril une offensive en vue de s'emparer de Tripoli, siège du Gouvernement d'union nationale (GNA) dirigé par Fayez al-Sarraj, le seul reconnu par la communauté internationale. Après cette discussion entre le président américain et le maréchal Haftar, la Maison Blanche avait alors évoqué une «vision commune» des deux hommes pour la Libye.

Depuis, ce soutien a fait planer des doutes au sujet de la position américaine à l'égard du GNA. «Avant de venir ici, il y avait beaucoup de rumeurs selon lesquelles les Etats-Unis ne soutenaient pas notre gouvernement», a reconnu Ahmed Meitig après des entretiens avec le département d'Etat et des parlementaires américains. «Je rentre à la maison avec un message différent: les Etats-Unis nous soutiennent en tant que gouvernement légitime de Libye», a-t-il affirmé à des journalistes.

Prudence

Le département d'Etat américain s'est toutefois montré prudent. Il a appelé à la «stabilisation» du pays, à un «cessez-le feu à Tripoli et alentour», et à la reprise des négociations entre le Premier ministre al-Sarraj et le maréchal Haftar.

Le vice-Premier ministre du GNA a aussi exhorté Washington à utiliser son influence pour isoler Khalifa Haftar, soutenu par des alliés des Américains comme les Emirats arabes unis, l'Arabie saoudite et l'Egypte. «Nous ne demandons pas de soutien financier ou militaire aux Etats-Unis. Nous avons besoin d'une aide diplomatique déterminée», a-t-il dit.

«Les Etats-Unis ont beaucoup d'amis et d'alliés dans la région, et ces amis et alliés des Etats-Unis s'ingèrent lourdement et fortement dans les affaires libyennes», a-t-il déploré. «Nous voulons que les Etats-Unis adressent un messages clair à ces pays, pour qu'ils restent à l'écart de la Libye.» (ats/nxp)