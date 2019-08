Les forces loyales au président Abd Rabbo Mansour Hadi sont entrées mercredi à Aden, a annoncé le ministre de l'Information. Cette grande ville du sud du Yémen était sous contrôle des séparatistes depuis le 10 août.

«L'avant-garde de l'armée nationale et des services de sécurité ont atteint Aden et sont en train de sécuriser ses quartiers», a déclaré Mouammar al-Iriyani sur Twitter. Il a ajouté que ces forces ont «pris le contrôle de la principale entrée de l'aéroport» international d'Aden situé dans le quartier de Khor Maksar dans la partie orientale de la ville.

«Cette victoire n'aurait pas pu être possible sans la volonté sincère et la solidarité des hommes des provinces du sud et sans le soutien de nos frères de la coalition» menée par l'Arabie saoudite, a poursuivi le ministre. Un responsable des services de sécurité a fait état d'affrontements armés entre forces du gouvernement et séparatistes du Sud.

Province d'Abyane reprise

Plus tôt dans la journée, des responsables des services de sécurité ont indiqué que les forces loyalistes avaient repris la province méridionale d'Abyane qui était passée la semaine dernière sous contrôle des séparatistes sudistes.

Les séparatistes avaient pris le 20 août le contrôle de deux QG des forces de sécurité à Abyane. Le premier, appartenant aux forces spéciales, est situé à Zinjibar, chef-lieu de la province, et le second, abritant des unités de la police militaire, se trouvant à mi chemin entre cette ville et Aden.

Selon les sources de sécurité, le succès des forces gouvernementales a été favorisé par l'arrivée d'importants renforts. «Les héros de l'armée nationale et des services de sécurité ont repris Zinjibar et contrôlent le reste de la province d'Abyane», s'est félicité sur Twitter M. Iriyani.

Les forces séparatistes du Conseil de transition du sud (STC) se sont repliées sur la route reliant Zinjibar à la ville d'Aden après des affrontements ayant fait un nombre indéterminé de morts et de blessés, selon les sources de sécurité.

Même scénario à Chabwa

Le même scénario s'était produit samedi dans la province de Chabwa où les séparatistes se sont retirés face à une poussée des forces du gouvernement. Le gouvernement a établi à Aden son siège provisoire depuis la conquête de la capitale par les rebelles Houthis.

Venus de leur fief du Nord, les rebelles Houthis se sont emparés de larges pans du territoire à la faveur d'une offensive déclenchée en 2014. Une coalition militaire commandée par l'Arabie saoudite voisine est intervenue en 2015 pour soutenir le gouvernement Hadi face à ces rebelles. (ats/nxp)