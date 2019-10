Question uniformes, les gardiens de prison en Belgique doivent se serrer la ceinture, surtout pour le pantalon. Pour en obtenir un nouveau, ils doivent en effet patienter... 8 ans entre la demande et la livraison. Vu que les budgets de la justice sont de plus en plus rabotés, le poste uniformes est souvent celui qui en fait le premier les frais, explique la RTBF. Les procédures pour lancer un appel d'offres, trouver le fabricant le moins cher et obtenir les habits sont donc de plus en plus longues.

Un problème de taille

Cela pose un réel problème aux surveillants, dont la taille est en outre susceptible de varier en 8 ans. Ils en sont souvent réduits à faire des échanges sur les réseaux sociaux pour trouver un pantalon à leurs mensurations. Certains n'y arrivent pas en vont travailler en jeans, ce qui, selon les syndicats, peut représenter un risque puisqu'ils sont du coup habillés comme beaucoup de détenus. D'autant que le port de l'uniforme est obligatoire.

Le service public fédéral de justice étant tenu de fournir ces vêtements, les syndicats vont rencontrer jeudi le ministre concerné afin de dénoncer cette situation. Et, s'ils n'obtiennent pas une amélioration de la situation, ils brandissent la menace que les gardiens se rendent au travail en chemises à fleur. Cela mettra au moins un peu de couleurs dans les prisons.

Michel Pralong