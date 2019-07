Quand on loue un véhicule, en principe, c'est pour rouler avec. C'est d'ailleurs ce que pensait Orix Auto Corp, une entreprise japonaise d'autopartage, jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive que les compteurs de plusieurs de ses véhicules n'avaient pas bougé après certaines locations. «Nous n'avons aucune idée de ce que les clients font avec leur automobile», reconnaît un employé de l'entreprise dans le journal «The Asahi Simbun».

D'autres services d'autopartage ou de location de voitures ont fait le même constat dans le pays. L'un d'eux, Times24 Co, a donc interrogé ses clients dont l'auto semblait être restée sur place. Il a obtenu des réponses surprenantes: les personnes avaient loué une voiture pour faire la sieste, travailler dedans ou y déposer leurs sacs, les consignes proches étant complètes. Une autre compagnie, NTT Docomo, a découvert en 2018 dans un sondage auprès de 400 de ses clients, qu'une cinquantaine d'entre eux ne roulaient pas avec leur auto. Ils s'en servaient pour y discuter avec leurs amis, leur famille et leurs clients professionnels, regarder la télévision, mettre leur déguisement d’Halloween, s’entraîner à chanter ou à parler en anglais!

Très bon marché

S'ils agissent ainsi, c'est par manque d'espaces privatifs au Japon et en raison du faible coût de ces partages d'automobiles. On paie environ 3,60 francs pour une demi-heure de location, que l'on peut prolonger de quart d'heure en quart d'heure, tout ceci simplement via une application mobile. Et les automobiles à disposition sont nombreuses dans le pays, donc faciles d'accès. Le problème pour les entreprises de location, c'est qu'elles gagnent de l'argent grâce à la facturation des kilomètres parcourus, ce qui n'est donc pas le cas lorsque le client reste immobile. Sans compter que certains louent également un véhicule pour profiter de sa climatisation en été et de son chauffage en hiver, laissant donc le moteur tourner à l'arrêt.

«Mieux vaut les conduire»

Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur au Japon et inquiète les services de location. «Nous ne recommandons pas à nos clients de louer des véhicules à des fins autres que les voyages», explique au journal un porte-parole d'Orix. «Nous pensons qu'il est préférable d'utiliser nos voitures pour la conduite.» Surtout qu'à la base, elles sont plutôt faites pour cela. Ou alors, il faudrait louer des boxes équipés. (Le Matin)