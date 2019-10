L'armée malienne a perdu 38 soldats dans l'attaque de deux camps par des djihadistes en début de semaine, selon un nouveau bilan officiel. Le précédent bilan gouvernemental faisait état d'au moins 25 soldats tués et d'une soixantaine portés disparus.

«Je suis très fier de ces éléments, de ces parachutistes, qui se sont battus sur la position. Mais, malheureusement, après les décomptes, aujourd'hui, on a enterré 38 corps», a dit le ministre de la défense Ibrahima Dahirou Dembélé jeudi soir à la télévision nationale.

Le ministre a assuré que 33 soldats avaient été retrouvés en vie, dont huit reçoivent des soins. Mais il n'a pas dit si d'autres continuaient à manquer à l'appel.

Sévère revers de l'armée

Ce nouveau bilan confirme l'ampleur du revers essuyé par l'armée malienne lundi et mardi autour des camps de Boulkessy et de Mondoro, dans le centre du Mali près de la frontière du Burkina Faso. Les forces maliennes ont repris les camps avec l'appui d'avions de chasse et d'hélicoptères français. Quinze djihadistes ont été tués, selon le gouvernement malien.

Mais les forces maliennes n'avaient pas connu un tel bain de sang depuis le 17 mars au moins, quand une attaque d'islamistes contre un camp de l'armée à Dioura avait fait près de 30 morts.

Les événements de Boulkessy sont une nouvelle illustration de la dégradation continue de la situation dans ce pays en proie depuis 2012 aux insurrections indépendantistes, salafistes et djihadistes et aux violences interethniques meurtrières. (ats/nxp)