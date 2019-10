Un séisme de magnitude 6,5, le second en vingt-quatre heures, a secoué jeudi matin l'île de Mindanao, dans le sud des Philippines, a annoncé l'institut américain de géophysique (USGS).

Prelim M6.5 Earthquake Mindanao, Philippines Oct-31 01:11 UTC, updates https://t.co/cqBv0JENo7 — USGS Big Quakes (@USGSBigQuakes) October 31, 2019

Selon l'USGS, il n'y a aucune menace au tsunami après ce nouveau séisme dans une zone déjà frappée mardi. D'une magnitude de 6,6, le premier tremblement de terre avait causé la mort de six personnes et endommagé de nombreux immeubles, maisons et écoles. (afp/nxp)