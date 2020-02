Les courriers ont explosé dans un bâtiment de la banque ABN AMRO à Amsterdam et dans les locaux de l'entreprise japonaise de services informatiques Ricoh à Kerkade. L'expéditeur exigeait un montant en bitcoins, la célèbre monnaie virtuelle, et menaçait d'envoyer d'autres lettres piégées si le paiement n'était pas effectué, a rapporté l'agence de presse néerlandaise ANP.

«Un employé [d'ABN AMRO, ndlr] a voulu ouvrir la lettre et a entendu un sifflement. L'employé a jeté la lettre, après quoi une légère détonation s'est produite», a indiqué la police dans un communiqué.

There were 2 explosions at post offices in #Amsterdam and #Kerkrade, a country located in the south-east of the #Netherlands...

