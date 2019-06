Le leader étudiant hongkongais Joshua Wong a appelé lundi, à sa sortie de prison, la cheffe de l'exécutif local Carrie Lam à démissionner après les manifestations monstre contre son projet de loi visant à autoriser les extraditions vers la Chine.

«Elle n'est plus qualifiée pour être la dirigeante de Hong Kong», a déclaré M. Wong aux journalistes à sa sortie de prison. «Elle doit assumer ses responsabilités et démissionner.» Le militant de 22 ans, qui avait été condamné à une peine de prison pour son rôle dans la «Révolte des parapluies» de 2014, avait été renvoyé en détention en mai après avoir été débouté en appel d'un recours contre sa condamnation.

Hello world and hello freedom. I have just been released from prison. GO HONG KONG!! Withdraw the extradition bill. Carrie Lam step down. Drop all political prosecutions!