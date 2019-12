Le bioparc de Doué-la-Fontaine, dans le Maine-et-Loire, a accueilli fin novembre un lion et trois lionnes venant de trois différents zoos européens pour «constituer un groupe reproducteur». Ça a mal tourné: dimanche dernier, le mâle a tué deux des femelles…

Le zoo explique sur Facebook avoir d’abord réunit les trois lionnes dans un bâtiment. Elles étaient séparées du lion mais en «contact visuel» avec lui pour s’acclimater. Après une dizaine de jours, tous les fauves ont été réunis, avec accès à un parc extérieur.

Il a «défié les femelles»

La cohabitation s’est déroulée sans problème durant une semaine. Mais, est-il expliqué, «après 7 jours, le mâle Baz, prenant possession de son territoire, a défié deux des jeunes femelles, les sœurs Koningin et Amani. Elles n’ont pas fait acte de soumission auprès du mâle, qui les a attaquées et blessées mortellement».

Parlant d’un «massacre», «Le Parisien» précise qu’il s’agissait de jeunes lionnes âgées de 11 mois. L’une est morte très rapidement. L’autre est décédée le lendemain dans une clinique vétérinaire.

«Toujours un moment à risque»

La troisième lionne, nommée Esma, un an et demi, s’était soumise au mâle. Avec Baz, deux ans et demi, ils vivent désormais ensemble «comme si de rien n’était», glisse le quotidien français.

«Toute l’équipe du parc est attristée par la mort de ces jeunes femelles. La constitution d’un groupe de lions est toujours un moment à risque entre individus. Il est courant que ce genre d’affrontements ait lieu à l’état sauvage comme en parc animalier», a noté le bioparc.

Le zoo a encore précisé qu’il ne tenterait pas de réintroduire de nouvelles lionnes et qu’il espère que Baz et Esma se reproduiront. Malgré le double décès, il a décidé d’ouvrir ses portes ce samedi pour deux semaines, durant les congés de Noël.

R.M.