Un banquier portugais, dont le nom apparait dans les «Luanda Leaks» et qui travaillait pour la banque Eurobic dont Isabel dos Santos est l'actionnaire principale, a été retrouvé mort à Lisbonne et se serait probablement suicidé, a-t-on appris jeudi auprès de la police. «Le corps» de Nuno Ribeiro da Cunha «a été retrouvé hier soir et tous les indices portent à croire qu'il s'agit d'un suicide», a indiqué à l'AFP un porte-parole de la police portugaise.

(afp/nxp)