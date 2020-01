Le président français Emmanuel Macron s'est déclaré en faveur d'un référendum sur certaines des propositions que fera la Convention citoyenne sur le climat (CCC). Il s'est exprimé lors de sa première rencontre vendredi soir avec les 150 Français participant à cette convention.

«Je pense qu'il faut sur quelques mesures en appeler à un référendum, car c'est ce qui permettra de partager avec tout le monde la préoccupation sur le sujet», a-t-il dit lors d'une séance de questions-réponses avec les membres de la Convention au Cese (Conseil économique, social et environnemental) à Paris.

Le chef de l'Etat a rappelé la possibilité de deux types de référendum: l'un portant sur un texte de loi, à valeur décisionnaire, et l'autre sur une ou plusieurs propositions, avec une simple valeur indicative.

Les citoyens ont demandé plus de démocratie, ils ne veulent plus être simplement celles et ceux qui respectent les lois. Ils veulent participer. La Convention citoyenne pour le climat, c'est cela. https://t.co/9Gv8UOIwGM