Le magnat hongkongais de la presse Jimmy Lai, farouche opposant à Pékin, a été arrêté vendredi pour sa participation à une manifestation pro-démocratie l'été dernier dans l'ex-colonie britannique.

Le richissime homme d'affaires âgé de 72 ans, patron du quotidien «Apple Dail»y, est accusé d'avoir participé le 31 août 2019 à un rassemblement qui avait été interdit par la police pour des raisons de sécurité.

Jimmy Lai a été arrêté avec deux autres vétérans du combat pro-démocratie, Lee Cheuk Yan et Yeung Sum. Les trois hommes seront présentés à un tribunal le 5 mai.

Media tycoon Jimmy Lai has long championed Hong Kong’s pro-democracy movement and has been labeled a traitor by the Chinese government https://t.co/nuE9oriluH