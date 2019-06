Le président Emmanuel Macron a lancé vendredi un appel à la mobilisation internationale dans la lutte contre le sida avec l'objectif de «sauver 16 millions de vies», au cours d'une apparition aux côtés d'Elton John durant la Fête de la musique à l'Elysée.

Depuis l'Élysée, Emmanuel Macron et Elton John lancent un appel à intensifier la lutte contre le sida https://t.co/ZxzoRWRSqE — BFMTV (@BFMTV) 21 juin 2019

«Pas une histoire de la génération d'avant»

«Le sida existe toujours, frappe toujours et continue d'avancer», a déclaré M. Macron devant quelque 2000 personnes rassemblées dans la cour de l'Elysée.

«Nous avons donc encore énormément à faire pour continuer à convaincre qu'on doive se protéger, que ce n'est pas une histoire de la génération d'avant mais des jeunes aujourd'hui», a-t-il ajouté.

Et «partout dans le monde, le sida, la tuberculose et le paludisme frappent encore des millons de personnes, avec une inégalité écrasante car plus on est pauvre, plus on est touché», a-t-il ajouté aux côtés d'Elton John.

Il a alors appelé la communauté internationale à se mobiliser pour que la prochaine conférence triennale du Fonds de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, qui se réunira le 10 octobre à Lyon (centre-est), puisse réunir plus de 13 milliards de dollars pour les trois prochaines années, soit plus que lors de la conférence de 2016 au Canada.

«Sauver 16 millions de vies»

«C'est simple, on est à un moment critique. Parce qu'on ne sait pas si on va avoir l'argent pour les trois prochaines années», a averti Emmanuel Macron.

«J'ai besoin de vous pour sauver 16 millions de vies», a-t-il poursuivi, en rappelant que le Fonds avait réussi à en sauver 27 millions depuis sa création en 2002.

Emmanuel Macron avait auparavant remis la Légion d'honneur au chanteur de 72 ans, qu'il a qualifié d'«icône», en présence d'une vingtaine de proches du Britannique, dont son mari David Furnish et leurs deux enfants.

«Cet engagement pour la musique et pour la lutte contre le sida, c'est l'histoire de votre vie, cher Elton», a-t-il dit en s'adressant à la superstar britannique.

Sur la scène, Elton John, portant un blouson avec l'inscription «Benny and the Jets» et des lunettes rosées, a déclaré avoir «une profonde histoire d'amour avec la France» et a «remercié» le pays pour son engagement «dans la bataille contre le sida» qu'il a appelée à poursuivre.

Elton John, tout juste décoré de la Legion d'honneur, arrive avec Emmanuel Macron lors de la #FeteDeLaMusique2019 de l'Elysée. Ils ont lancé un appel à la mobilisation pour accroître les fonds de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose@ParisMatch pic.twitter.com/RfBtbKWh7A — Emilie Cabot (@emiliecabot) 21 juin 2019

(afp/nxp)