La Française des Jeux (FDJ) ne communique habituellement pas sur les gros gains tant que le paiement n’a pas été effectué. Mais là, le temps presse.

Exceptionnellement, la FDJ a publié jeudi un «Avis de recherche gagnant». Car une personne de la Drome n’a toujours pas réclamé son dû. Et risque de tout perdre dans quelques jours.

La chanceuse ou le chanceux a joué dans un tabac d’Anneyron, commune de quelque 4000 habitants. Et cette personne a remporté un million d’euros au tirage My Million de l’EuroMillions du 12 avril dernier. Mais depuis, plus rien. Or elle a jusqu’à mardi prochain à minuit pour réclamer son pactole, souligne la FDJ. Plus que quatre jours, donc.

«Bien pour un petit village»

Propriétaire du tabac Serge Badin a été informé de la situation par la Française des Jeux. «Ça met un petit coup d’apprendre ça, c’est la première fois pour moi et c’est bien dans un petit village d’avoir un gros gain», réagit-il sur France Bleu.

Et de balancer: «Encore faut-il que la personne se présente!»

(Le Matin)