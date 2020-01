Souffrant de problèmes auditifs, un Américain a soulevé une question intéressante: le porno est-il suffisamment inclusif? Ce dernier a déposé un recours collectif devant le tribunal de Phoenix contre le site pornographique Pornhub. Il regrette l'absence systématique de sous-titres dans les vidéos mise en ligne sur le site.

Comme le rapporte le site TMZ, le plaignant explique à la justice à quel point les sourds et malentendants ne peuvent apprécier pleinement les films pornographiques sans comprendre les dialogues.

Selon lui, ne pas proposer de sous-titres est illégal et ne respecterait pas l' «American with Disabilities Act», une loi sur les personnes handicapées en vigueur depuis 1990.

Pornhub se défend

Le média TMZ a pris contact avec l'entreprise canadienne Pornhub, qui a souhaité réagir par la voix de son vice-président, Corey Price:

«Nous comprenons que cet homme poursuive Pornhub et qu'il prétende que nous laissons de côté les personnes sourdes et malentendantes. Même si nous ne commentons généralement pas les poursuites dont nous faisons l’objet, nous aimerions en profiter pour rappeler que nous proposons une catégorie “sous-titré”»

Malgré l'existence de cette catégorie, la pratique n'en est pas pour autant légale. La loi stipule clairement que toutes les vidéos doivent être sous-titrées.

De son côté, le plaignant demande à Pornhub de remédier au problème le plus rapidement possible et réclame le versement de dommages et intérêts. Le montant n'a pas été révélé.

CBO