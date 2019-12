Des milliers de manifestants ont attaqué mardi l'ambassade des Etats-Unis à Bagdad, brûlant des drapeaux, arrachant des caméras de surveillance et criant «Mort à l'Amérique», après des raids américains meurtriers contre un groupe armé irakien pro-iranien, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Mourners (of the US attack on KH bases) protesting in front of US Embassy in Baghdad #Iraq #PMF #US pic.twitter.com/a7WjuNpSSt