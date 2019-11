Des milliers de manifestants se sont rassemblés samedi soir à Tripoli, grande ville du nord du Liban, qui a attiré des protestataires venus des quatre coins du pays pour une mobilisation sous le signe de l'union, selon l'AFP. Depuis le 17 octobre, des manifestations massives se tiennent dans ce pays contre une classe dirigeante jugée corrompue et incompétente.

#Lebanon ????????: mass protest in #Tripoli turns into a party tonight with thousands of people again showing up to demand an end to the government.



The city wich was once known as a hotbed of violence and sectarianism has turned into the capital of a revolution pic.twitter.com/0CfntgKlQx