Le Massachusetts est devenu officiellement mardi le premier Etat américain à interdire, temporairement, la vente de toutes les cigarettes électroniques. Il va ainsi plus loin que le Michigan et New York, qui n'avaient suspendu que les produits aromatisés.

Le gouverneur Charlie Baker, cité dans un communiqué, a voulu cette suspension «pour que nous puissions travailler avec nos experts médicaux afin d'identifier ce qui rend les gens malades et comment mieux réglementer ces produits pour protéger la santé de nos administrés».

Today, I declared a public health emergency in response to confirmed and suspected cases of severe lung disease associated with the use of e-cigarettes and marijuana vaping products in the Commonwealth.



