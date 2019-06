Le vice-premier ministre italien Matteo Salvini est parti en guerre jeudi contre Sea-Watch, dont le navire a recueilli mercredi 52 migrants au large de la Libye. Il a publié un décret ordonnant aux forces italiennes de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée ou le transit du bateau dans les eaux territoriales italiennes.

Matteo Salvini, qui est aussi ministre de l'intérieur et patron de la Ligue (extrême droite), s'était auparavant insurgé contre le refus du navire de cette ONG allemande de faire route vers Tripoli, en dépit de l'accord donné par les autorités libyennes.

«Le navire avait le feu vert pour débarquer. L'attitude de Sea-Watch ressemble à une véritable séquestration de personnes pour des raisons politiques. Ils polémiquent avec le Viminale (le ministère de l'intérieur) sur le dos des migrants», avait alors déclaré Matteo Salvini.

Tripoli pas un «port sûr»

«Seawatch ne débarquera pas de survivants en Libye. Tripoli n'est pas un port sûr. Il est criminel de renvoyer des gens secourus [en mer, ndlr] vers un pays en guerre», s'est insurgé de son côté Sea-Watch sur son compte Twitter, accusant l'Union européenne d'être «complice» de ces «atrocités».

#SEAWATCH WON'T DISEMBARK SURVIVORS IN LIBYA - Tripoli is not a port of safety. It is a crime to forcibly return rescued people to a country at war, where they face unlawful imprisonment and torture. Italy promoting these atrocities and the #EU being complicit is outrageous. pic.twitter.com/kD7BQ6djEY