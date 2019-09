Le parquet français a requis trois mois de prison avec sursis contre Jean-Luc Mélenchon pour les incidents ayant émaillé la perquisition d'octobre 2018 au siège du parti LFI. Il a estimé devant le tribunal de Bobigny que le leader insoumis a mené «un acte de résistance violente avec usage de la force». Le tribunal correctionnel de Bobigny a mis en délibéré au 9 décembre le jugement du procès.

Poursuivi pour «actes d'intimidation envers un magistrat et un dépositaire de l'autorité publique, rébellion et provocation», Jean-Luc Mélenchon, qui martèle être victime d'un «procès politique», encourt jusqu'à 10 ans de prison, une amende de 150'000 euros et 5 ans d'inéligibilité.

Le ministère public n'a requis une peine de prison avec sursis que pour le chef du parti LFI. Il a aussi demandé 8000 euros d'amende pour Jean-Luc Mélenchon, les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud et l'eurodéputé Manuel Bompard, 10'000 euros contre le président de l'association «L'Ere du peuple» Bernard Pignerol et 2000 euros contre l'attachée de presse du mouvement.

Escalade de tensions

«La loi a prévu 10 ans, de 10 ans on passe à trois mois avec sursis... Tout ce souk pour ça!», s'est exclamé Jean-Luc Mélenchon devant la presse, après avoir salué les dizaines de militants qui attendaient dans le hall pour le soutenir. «J'estime que sur le plan moral notre victoire est totale (...). Il faut que tout se termine par une relaxe et qu'on passe à autre chose», a-t-il ajouté.

Procès Mélenchon : le jugement mis en délibéré le 9 décembre https://t.co/VoeU1D94cK pic.twitter.com/yJG7F1FI5q — Paris Match (@ParisMatch) 20 septembre 2019

Pour justifier ses réquisitions, le parquet a souligné le rôle décisif de Jean-Luc Mélenchon dans l'escalade de tensions ayant mené à l'interruption de la perquisition, scène dont les images filmées par des journalistes ont été largement reprises dans les médias. (ats/nxp)