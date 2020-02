La menace sécuritaire liée à l'extrême droite est «très élevée en Allemagne», a déclaré vendredi le ministre de l'Intérieur Horst Seehofer, après l'attentat raciste de Hanau qui a fait neuf morts mercredi soir.

«Nous allons renforcer notre surveillance des lieux sensibles, en particulier les mosquées», ainsi que dans les aéroports, les gares et aux frontières, a annoncé le ministre lors d'une conférence de presse à Berlin.

LIVE: German Interior Minister Seehofer speaks to reporters on Hanau shootings https://t.co/8ewWyBNyDT — PresserWatch (@PresserWatch) February 21, 2020

La ministre de la Justice Christine Lambrecht a de son côté promis que le gouvernement «examinerait minutieusement» comment des «extrémistes» peuvent se trouver légalement en possession d'armes, comme c'était le cas de l'assaillant de Hanau.

Pour la responsable, la violence d'extrême droite représente actuellement «le principal danger» pour la démocratie allemande, non seulement en raison du «nombre» de suspects mais aussi de «l'intensité» de leur détermination.

Horst Seehofer a refusé que soit «relativisée» la motivation raciste du suspect de Hanau, qui s'est suicidé, au motif que le texte de 24 pages qu'il a laissé témoigne d'un sentiment ancien de persécution et développe des théories complotistes.

Mais alors que Tobias R. a selon toute vraisemblance agi seul, comme l'homme qui avait abattu deux personnes en octobre dernier à Halle après avoir tenté d'attaquer une synagogue, les deux ministres ont souligné la difficulté de détecter ces suspects.

«Environ la moitié» des personnes qui passent à l'acte «n'étaient pas connues de la police», a souligné le chef de la police criminelle, Holger Münch.

L'Allemagne vient de renforcer son contrôle des armes à feu, et a par ailleurs adopté ce mercredi en conseil des ministres un nouvel arsenal visant à détecter les menaces d'extrême droite sur Internet et les sanctionner plus durement. (ats/nxp)