Ron Wood, 94 ans, a contracté le coronavirus et a été hospitalisé dans sa ville de Wothing, dans le Sussex de l'Ouest, sur la côte sud de l'Angleterre. Son épouse Pat Wood, 91 ans, a elle aussi été touchée par le virus et a été admise dans le même établissement peu après.

Ce couple marié depuis 71 ans a d'abord été placé dans des quartiers séparés. Mais le personnel de l'hôpital a permis que leurs lits soient déplacés l'un à côté de l'autre au cours de leurs derniers jours, relate «The Independent». Assez près pour qu’ils puissent se tenir la main.

Gentillesse et compassion

Fille unique de Ron et Pat Wood, Nikki Evans a salué les efforts et la gentillesse du personnel de l'hôpital. «Ils ont mis maman et papa dans une chambre à quatre lits, juste les deux, afin qu'ils puissent se tenir la main pendant les quatre derniers jours avant que maman ne décède dans son sommeil», a-t-elle témoigné. «Après le décès de maman, le 18 mai, ils ont pris soin de papa avec compassion au cours de ses derniers jours, jusqu'à son décès le 23 mai.»

Mariés depuis avril 1949, il y a sept décennies, ils sont donc partis à cinq jours d’intervalle. Leur fille est évidement en deuil. Mais estime aussi que la fin de ses parents a été plutôt douce. «Ils sont morts ensemble, en peu de temps, après avoir été mariés pendant 71 ans», a-t-elle noté. «Même si ce n’est pas agréable, aucun d’eux n’aurait voulu rester seul.»

Les funérailles de M. et de Mme Wood ont eu lieu le lundi 8 juin dans un crématorium de leur ville natale. Ils laissent deux petites-filles et quatre arrière-petits-enfants.

R.M.