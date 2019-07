Pompeo: «Nous voulons que les gens restent chez eux»

Les Etats-Unis veulent que «les gens restent dans leurs pays» a déclaré dimanche à San Salvador le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo à l'issue d'une tournée qui l'a mené auparavant en Argentine en Equateur et a Mexique. La coopération entre les Etats-Unis et le Salvador va se renforcer «à tous points de vue» pour lutter contre l'émigration illégale, ont assuré Mike Pompeo et le président salvadorien Nayib Bukele lors d'une brève rencontre avec la presse à l'issue d'un peu plus d'une heure d'entretien. La lutte contre «les migrations illégales nécessite que nous travaillions ensemble, que nous ayons une plus grande sécurité des frontières», a estimé Mike Pompeo.