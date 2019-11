Le week-end a été difficile pour Mike Horn et son compagnon Børge Ousland. Les deux aventuriers ont dû faire face à une tempête qui les a empêchés d’avancer sur l'Océan arctique gelé.

«Nous avons dressé le camp derrière une grosse crête de pression, nous avons pu dresser la tente à temps avant que le vent fort nous frappe. À un moment donné, j'ai eu l'impression que la tente allait décoller dans les airs, avec nous à l'intérieur», ont indiqué Mike Horn et son compagnon Børge Ousland, les deux célèbres explorateurs qui tentent de traverser à ski l'Océan arctique gelé, dans un communiqué lundi.

Après avoir été poussés vers le nord par la dérive de la glace, Mike Horn et le Norvégien Børge Ousland rencontrent enfin des conditions plus favorables. Les vents, ayant changé de direction et soufflant actuellement vers le sud, leur permettent d’envisager la suite de l’expédition. Ils espèrent pouvoir atteindre le point d’ancrage de Pangaea (le voilier de l’explorateur) d’ici une semaine.

«Nous allons essayer de poursuivre cette expédition en espérant avoir la météo de notre côté. Chaque jour nous réévaluons nos chances d’avancer et de terminer cette expédition. Avec ce climat instable et la dérive de la glace, il nous est extrêmement difficile de prévoir combien de kilomètres nous allons parcourir», poursuivent les deux hommes.

Une des expéditions les plus dures

Mike Horn et Børge Ousland ont demandé jeudi dernier à leurs proches de mettre en place un plan d’urgence dans le cas où les aventuriers manqueraient de vivres au vu de la dérive de la glace qui les ralentit de plus en plus. Décrivant eux-mêmes cette expédition comme l’une des plus dures jamais réalisées, la suite de l’aventure sera une véritable course contre la montre pour les explorateurs qui ont encore des rations minimes à leur disposition.

«En ce moment on est au bout de nos forces, on a perdu beaucoup de poids. On est devenu faible et on n'a pas beaucoup de nourriture, mais suffisamment pour arriver au bout mais cela risque d’être limite», expliquent-ils.

Mike Horn, de nationalité suisse et sud-africaine, et le Norvégien Børge Ousland, respectivement âgés de 53 et 57 ans, ont quitté Nome en Alaska par voilier le 25 août. Ils ont atteint la mer de glace le 12 septembre et voyagent depuis à ski, en tirant des traîneaux chargés de vivres.

Au départ, ils envisageaient d'achever leur traversée vers la mi-novembre. Mais «à cause du changement climatique, la glace est plus fine que d'habitude et plus encline à dériver». (ats/nxp)