Le sénateur républicain Mitt Romney a annoncé mercredi qu'il voterait, à contre-courant de son parti, en faveur de la destitution de Donald Trump, à quelques heures de l'acquittement attendu du président américain.

«Une agression flagrante»

«Le président s'est rendu coupable d'un horrible abus de la confiance du public», a dit dans l'hémicycle du Sénat l'ancien candidat malheureux à la présidentielle de 2012.

«Je suis conscient que certains dans mon parti vont vigoureusement désapprouver ma décision et que, dans certains milieux, je serai dénoncé avec vigueur», a ajouté le sénateur de l'Utah, qui pourrait bien être le seul élu républicain à faire défection lors du verdict.

Sen. @MittRomney becomes the first GOP senator to say he will vote to convict in Trump's impeachment trial.

“Corrupting an election to keep oneself in office is perhaps the most abusive and destructive violation of one’s oath of office that I can imagine.”https://t.co/W3ycY0PEQF pic.twitter.com/1arw8EclIs