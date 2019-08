L'attentat-suicide commis samedi par le groupe Etat islamique contre un mariage à Kaboul a fait 80 morts, selon un nouveau bilan annoncé mercredi par un porte-parole du ministère de l'Intérieur afghan. Plusieurs personnes ont succombé à leurs blessures à l'hôpital.

Il s'agit de l'attentat le plus meurtrier perpétré dans la capitale afghane depuis celui revendiqué par les talibans en janvier 2018, lorsqu'une ambulance piégée avait tué 103 personnes.

L'attentat a été revendiqué par la branche afghane de l'EI, qui a dit avoir visé «un grand regroupement d'apostats». Le groupe djihadiste, composé d'islamistes radicaux sunnites, a pris à plusieurs reprises pour cible la communauté chiite d'Afghanistan, dont les familles des mariés faisaient partie.

