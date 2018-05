L'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques (OIAC) a confirmé mercredi que du chlore avait été «vraisemblablement utilisé comme arme chimique» en février lors d'une attaque contre la ville syrienne de Saraqeb.

Une mission d'enquête de l'OIAC a pu établir que «du chlore a été libéré de cylindres par impact mécanique dans le quartier d'Al Talil, à Saraqeb», ville du nord-ouest du pays, affirme un communiqué de l'OIAC.

The #OPCW Fact-Finding Mission #FFM confirms that chlorine was likely used as a chemical weapon on 4 February 2018 in #Saraqib, Idlib Governorate, #Syria. Learn more and read the report: https://t.co/Nxcqg6bJfL pic.twitter.com/5wpnKkNJvL