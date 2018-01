L'attaque de l'Hôtel Intercontinental de Kaboul a pris fin dimanche matin après douze heures de résistance de la part du commando armé qui y avait fait irruption samedi soir en tirant à vue sur les clients et le personnel. L'attaque a été revendiquée par les talibans.

Nuit de terreur

Cette opération a fait, selon un bilan encore très provisoire, six morts (cinq Afghans et une étrangère dont la nationalité n'est pas précisée). Un précédent bilan faisait état d'un total de cinq morts.

«L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués, 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers», a annoncé le porte-parole du ministère afghan de l'intérieur, Najib Danish, qui a confirmé la présence de quatre assaillants, dont les corps ont été retrouvés, et non trois comme il l'avait indiqué plus tôt par erreur.

Les talibans ont revendiqué l'attaque. «Elle a été menée par cinq de nos moudjahidines en quête de martyr», a déclaré leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, dans un communiqué diffusé dimanche par email.

Des «opérations de nettoyage étaient toujours en cours au sixième étage» de l'hôtel pour faire exploser les munitions restantes, a ajouté M. Danish. Selon une source sécuritaire, le dernier membre du commando s'était retranché «dans une grande chambre avec des otages, afghans et étrangers» qu'il menaçait de tuer. Avant d'être abattu.

Kabul hotel attack: At least five people killed and six wounded as siege continues, Afghan interior ministry says https://t.co/dmiOvQhV7k