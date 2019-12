Le Musée d'Auschwitz-Birkenau a critiqué dimanche le géant américain du commerce en ligne Amazon. Ce dernier a mis en vente des décorations de Noël comprenant des images de l'ancien camp de concentration nazi allemand.

«Vendre des 'décorations de Noël' avec des images d'Auschwitz ne semble pas approprié», a déclaré le Musée sur son compte Twitter, en publiant des images d'articles ornés de photos de rails et de baraques du camp. Il a demandé à Amazon de les enlever de son catalogue. «Auschwitz sur un ouvre-bouteilles, c'est plutôt troublant et irrespectueux», a encore tweeté le Musée en anglais.

It seems that @amazon has removed all of the "Christmas ornaments" with the images of the former Auschwitz camp. Thank you everyone for your activity and response. https://t.co/VGFnSDMWM9

Il a ensuite publié un autre message indiquant qu'apparemment Amazon avait déjà enlevé les produits critiqués, puis un troisième disant qu'il en a encore découvert d'autres. Il a cité parmi eux un tapis pour souris informatique et une décoration de Noël en céramique montrant un wagon de chemin de fer utilisé pour transporter les Juifs vers les chambres à gaz.

Sadly, it is not over yet @amazon. The "Massacre Auschwitcz (!) Birkenau Jewish Death" mousepad is another disturbing online product. We are not sure if @yadvashem would like the "Christmas ornament" with a freight car used for deporting Jews for extermination either. https://t.co/qDEEzqzwSU pic.twitter.com/wXExhFZPmV