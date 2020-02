Les douanes américaines sont pourtant habituées à dénicher des tunnels reliant le Mexique aux États-Unis. Mais cette fois, elles parlent d’une découverte «incroyable». Et pour cause: l’ouvrage mesure 1,3 kilomètre de long. Et il est extrêmement élaboré.

L’accès à ce tunnel se trouve près de l’aéroport de Tijuana, au Mexique. Il passe sous la frontière et débouche dans une zone industrielle de San Diego, aux États-Unis. Mais les autorités n’ont pas révélé son emplacement exact.

Éclairage et ventilation

Creusé à 20 mètres sous la surface, le tunnel est plutôt étroit: 60 centimètres environs. Mais il est assez haut pour qu’une personne puisse progresser debout: 1,70 m.

Malgré son aspect forcément brut, l’immense tunnel est très bien équipé. On y trouve des rails au sol pour faire circuler des wagonnets comme dans une mine. Un système d’éclairage haute tension. Des canalisations pour drainer l’eau de pluie. Une ventilation. Et même, pour l’entrée située côté mexicain, un ascenseur…

Ce gigantesque tunnel a été découvert en août. Mais les douanes voulaient l’explorer de fond en comble et lui soutirer toutes ses informations avant de révéler son existence. Ce qui a été fait mercredi.

Cartel de Tijuana ou de Sinaloa

On ne sait pas qui a creusé cet ouvrage. Mais il a probablement servi à faire passer des migrants aux États-Unis. Et certainement au trafic de drogue. Tout indique qu’il est l’œuvre d’un cartel. Peut-être celui de Tijuana. Ou celui de Sinaloa de Joaquin «El Chapo» Guzman, également très actif dans le secteur. Il semble cependant que ce passage était à l’abandon lorsqu’il a été découvert.

Dans son communiqué, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-Unis souligne que ce tunnel bat tous les records par sa taille. Le plus long – 900 mètres, découvert dans la région en 2014, est surpassé de 400 mètres.

Détermination des cartels

«Je suis ravi que ce narcotunnel de haut niveau ait été découvert et devienne inutilisable pour la contrebande transfrontalière», a commenté l’agent en chef des douanes Aaron M. Heitke. «La sophistication de ce tunnel démontre la détermination et les ressources financières des cartels», a noté de son côté l’agent spécial de la DEA John W. Callery.

Pour illustrer la guerre sans fin contre le trafic de drogues dans la région, le «Los Angeles Times» précise que c’est le 72e tunnel découvert depuis 1993…

R.M.