Pour son projet baptisé Artemis, la Nasa (National Aeronautics and Space Administration) se prépare à envoyer deux à quatre astronautes sur la Lune en 2024. L'équipage devrait y vivre une semaine avant de revenir sur le sol terrestre.

En 2030, un groupe devrait partir explorer Mars, qui se situe à 78 millions de kilomètres de la planète bleue.

L'épreuve de la solitude

Pour étudier l'impact psychologique que peut avoir l'isolement social sur les astronautes durant ces longs voyages, la Nasa recherche cette année des volontaires prêts à passer huit mois enfermés à Moscou, en Russie.

Les participants retenus vivront dans une station nommée Sirius-19, un habitat en métal simulant le campement lunaire qui attendra les astronautes à leur arrivée.

La technologie de la réalité virtuelle et des robots leur permettront de vivre une situation semblable à celle des astronautes le moment venu.

Cet appel vise des citoyens américains âgés de 30 à 55 ans parlant anglais et russe. Ils recevront un salaire en fonction de la zone dans laquelle ils seront placés et de leurs missions respectives.

Un soutien psychologique adapté

L'expérience devrait permettre aux scientifiques d'observer les réactions psychologiques, physiologiques et comportementales des individus tout au long de la simulation. Cela, afin d'établir un programme de soutien émotionnel et physique adapté pour favoriser leur bien être et éviter de possibles dérives.

La station a déjà accueilli une expérience d’isolement de huit mois entre 2014 et 2015 pour le vol spatial pour Tarelkin baptisé mission HI-SEAS III.

L'année dernière, six volontaires prenaient part à une expérience similaire dans le cadre du projet lunaire Artemis pour une durée de quatre mois.

Laura Juliano