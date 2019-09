La commission électorale israélienne a publié mercredi les résultats définitifs des législatives du 17 septembre. Ils octroient un député en plus au Likoud, le parti de Benjamin Netanyahu, sans pour autant offrir un nouvel horizon à Israël dans l'impasse politique.

Le Likoud de droite envoie ainsi 32 députés à la Knesset, le Parlement israélien, et le parti «Bleu blanc» du centriste Benny Gantz récolte 33 sièges. Mais avec le jeu des alliances, ni Benjamin Netanyahu, qui réunit 55 soutiens ou Benny Gantz qui a rassemblé 54 députés, n'est en mesure de former un gouvernement, la majorité absolue étant fixée à 61 sièges.

Le président israélien, Reuven Rivlin, qui a une semaine pour désigner celui qui sera en charge de former une coalition, cherche à convaincre Benjamin Netanyahu et Benny Gantz de se mettre d'accord pour créer un gouvernement d'unité. Il doit notamment les recevoir mercredi soir, après les avoir convoqués lundi à une réunion commune.

Le Likoud a remporté son siège supplémentaire alors que le parti ultra-orthodoxe ashkénaze («Judaïsme unifié de la Torah») a perdu un député, avec désormais sept sièges à la Knesset. Avec 13 députés la «Liste unie», qui regroupe les partis arabes et communiste, devient la troisième force politique du pays.

Benjamin Netanyahu, le plus pérenne des Premiers ministres israéliens avec 13 années au pouvoir dont les dix dernières sans discontinuer, doit être entendu début octobre pour répondre d'accusations de «corruption», «fraude» et «abus de confiance» dans trois affaires. Un Premier ministre, s'il est mis en examen, n'est pas tenu de démissionner tant qu'il n'a pas été condamné et que toutes les voies de recours ont été épuisées. (ats/nxp)