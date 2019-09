La Jordanie et la Turqui dénoncent

La Jordanie a averti mardi que la promesse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'annexer un pan stratégique de la Cisjordanie occupée s'il remporte les législatives du 17 septembre «entraînerait toute la région dans la violence».



La Turquie ne s'est pas montré très tendre: «La promesse électorale de Netanyahu, qui envoie toutes sortes de messages agressifs et illégaux avant les élections, est celle d'un Etat raciste et d'apartheid», a lancé le ministre des Affaires étrangères Mevlut Cavusoglu sur Twitter, en anglais et en turc.