Le bilan de l'épidémie de nouveau coronavirus a dépassé 1800 morts mardi en Chine continentale, et plus de 300 Américains évacués d'un paquebot contaminé par le virus au Japon ont entamé une nouvelle période de quarantaine aux États-Unis.

En Chine, 98 nouveaux décès ont été enregistrés dans la province du Hubei, épicentre de l'épidémie. Les autorités sanitaires y ont recensé mardi 1807 nouveaux cas de contamination, en recul par rapport à la veille. Hors du Hubei, seules 79 nouvelles personnes contaminées ont été recensés mardi, contre 890 le 4 février.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, a toutefois mis en garde lundi contre un excès d'optimisme. Selon lui, la tendance à la baisse des nouveaux cas «doit être interprétée avec beaucoup de prudence». «Les tendances peuvent changer quand de nouvelles populations sont affectées. Il est trop tôt pour affirmer que ce recul va se poursuivre. Tous les scénarios sont encore possibles», a-t-il déclaré à des journalistes.

In the past 24 hours #China has reported 2051 new #COVID19 cases, which includes both clinically- & lab-confirmed cases. As more data comes in from ????????, we’re starting to get a clearer picture of the outbreak, how it’s developing & where it could be headed.https://t.co/mdybD1H5bv