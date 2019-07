Les responsables sanitaires congolais ont annoncé mardi avoir enregistré un nouveau cas de la maladie à virus Ebola à Goma, grande ville de l'Est de la République démocratique du Congo, à la frontière avec le Rwanda, après un premier cas diagnostiqué mi-juillet.

«Je viens d'être informé d'un cas de la maladie à virus Ebola à Goma», a déclaré à l'AFP le Dr Aruna Abedi, coordonnateur de la riposte contre Ebola dans la province du Nord-Kivu, dont Goma est la capitale. «C'est un monsieur qui serait venu de Mongbwalu et qui était suivi à Bunia (Ituri). Il a fui nos équipes de riposte et se retrouve à Goma», a-il précisé.

Ce cas est le deuxième enregistré dans cette ville d'environ deux millions d'habitants, depuis la déclaration de l'épidémie dans les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri le 1er août 2018. Le premier cas avait été découvert le 14 juillet.

Dans un communiqué officiel parvenu à l'AFP, signé par le professeur et expert congolais Jean-Jacques Muyembe, il est noté : «Nos équipes de la riposte viennent de détecter et isoler un deuxième cas ce 30 juillet 2019, et a priori sans lien avec le premier cas».

Appel à la population

Selon ce document, le malade «est arrivé à Goma depuis le 13 juillet 2019 en provenance d'une zone minière dans la province de l'Ituri, sans signes de maladie; et a développé les premiers signes le 22 juillet 2019».

«Le malade est actuellement au centre de traitement Ebola de Goma pour sa prise en charge», ajoute ce communiqué signé conjointement par le gouverneur de la province du Nord-Kivu, Nzanzu Kasivita Carly.

Les deux responsables congolais ont appelé la population à collaborer avec les équipes de la riposte et assuré aux «pays voisins que toutes les mesures sont prises pour renforcer la surveillance aux points d'entrée et de contrôle sanitaire».

La dixième épidémie d'Ebola en RDC touche les provinces du Nord-Kivu et de l'Ituri où elle a tué 1790 personnes, selon les derniers chiffres publiés mardi. (afp/nxp)