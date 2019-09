Le Premier ministre britannique Boris Johnson a essuyé samedi un nouveau revers avec la défection d'un autre député de son parti conservateur. Sam Gyimah a décidé de rejoindre le parti libéral-démocrate, opposé au Brexit.

«Boris Johnson offre un dur choix aux députés modérés et progressistes du parti conservateur: accepter un Brexit sans accord ou quitter la vie publique», a regretté cet ancien ministre des universités. «Je choisis de continuer à me battre pour les valeurs auxquelles j'ai toujours cru, en tant que libéral-démocrate», a-t-il ajouté à l'occasion de la conférence annuelle du parti libéral-démocrate à Bournemouth, sur la côté du sud de l'Angleterre.

We can’t give the two old parties permission to silence and push moderates out of politics, when millions hold these values. That is why I have joined ?@LibDems? today. pic.twitter.com/yDrFOdNTXs