Le chef des renseignements américains Dan Coats quittera ses fonctions le 15 août, a indiqué dimanche le président américain Donald Trump. Ce départ est le dernier en date d'une longue série au plus haut niveau de l'administration américaine.

Dans un tweet, Donald Trump a dit son intention de désigner John Ratcliffe, un des élus du Texas à la chambre des représentants, qui siège aux comités du renseignement, de la justice et de la sécurité intérieure, pour succéder à Dan Coats au poste de directeur du renseignement national. «John guidera et inspirera de la grandeur au pays qu'il aime», a écrit Donald Trump, remerciant Dan Coats les «grands services rendus à notre pays».

....be leaving office on August 15th. I would like to thank Dan for his great service to our Country. The Acting Director will be named shortly.