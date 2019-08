Maduro confirme des contacts entre Washington et son gouvernement

«Je confirme qu'il existe depuis des mois des contacts entre des hauts fonctionnaires du gouvernement des Etats-Unis, de Donald Trump, et du gouvernement bolivarien que je préside, avec mon autorisation expresse», a déclaré Nicolas Maduro mardi à la radio et à la télévision. Plus tôt, Donald Trump avait indiqué que des conversations «de très haut niveau» avaient lieu entre Caracas et Washington, qui ne reconnaît pourtant pas l'autorité de Nicolas Maduro.