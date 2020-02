La nouvelle création de Banksy à Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre, a été retrouvée vandalisée samedi. Elle avait été révélée à l'occasion de la Saint-Valentin.

L'insaisissable artiste avait publié vendredi sur son compte Instagram deux photos de sa nouvelle oeuvre: une petite fille tirant au lance-pierre, semblant faire exploser une gerbe de fleurs au dessus de sa tête. Il a ainsi mis fin aux spéculations des habitants de Bristol, qui se demandaient si oui ou non l'artiste était derrière cette nouvelle création apparue jeudi dans leurs rues.

Mais l'oeuvre a depuis été vandalisée: plusieurs photos circulant sur les réseaux sociaux la montrent recouverte d'un tag rose en forme de coeur et de l'inscription «BCC Wankers» («Les branleurs de BCC»).

Début décembre déjà, un passant avait vandalisé une peinture murale de Banksy à Birmingham (centre de l'Angleterre), ajoutant un nez rouge aux deux rennes qui tiraient un véritable banc où dormait quelqu'un. L'oeuvre, censée mettre en lumière la question des sans-abri au Royaume-Uni, a depuis été mise sous verre.

'Shouldn't Rudolph have a red nose? Maybe Banksy forgot it.' What do you think of the added noses to Birmingham's new Banksy mural? One collector doesn't think it's such a bad thing but Network Rail have gone to lengths to protect it.https://t.co/LWjneHpf8F pic.twitter.com/cDV0WlPQQW