Un séisme de magnitude 5,6 a secoué lundi matin l'île du nord de la Nouvelle-Zélande. La première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern, qui donnait à ce moment-là une interview en direct à la télévision, n'a pas pour autant perdu son calme durant la secousse.

"We're just having a bit of an earthquake here": New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern barely skipped a beat when a quake struck during a live TV interview. https://t.co/tKLFX9Kn5a pic.twitter.com/n97xbTGaRu