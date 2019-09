Maux de tête et vomissements, inquiétudes sur l'eau potable, récoltes interdites dans une centaine de communes: quatre jours après l'incendie d'une usine chimique à Rouen, dans le nord-ouest de la France, les autorités peinaient lundi à rassurer la population.

«Trop incommodés et trop inquiets des odeurs persistantes et des vomissements», des enseignants ont fait usage de leur «droit de retrait», une procédure du code du travail qui permet de quitter son poste de travail en cas de danger, dans trois collèges de Rouen.

Les cours avaient repris lundi dans les 237 établissements scolaires de la zone touchée par les fumées, fermés après la catastrophe survenue jeudi.

L'incendie spectaculaire de l'usine Lubrizol n'a pas fait de victimes, mais il a produit un panache de fumée noire de 22 km de long, et des traces de suie ont été retrouvées dans 40 établissements scolaires, qui ont été nettoyés pendant le week-end.

Au collège Georges Braque de Rouen, les cours sont suspendus jusqu'à nouvel ordre et les élèves ont été renvoyés chez eux. Vingt-six professeurs ont fait état dans une lettre d'«un danger grave et imminent pour eux et les élèves».

«Quand nous sommes arrivés, il y avait une très forte odeur persistante, désastreuse sur les hauts de Rouen mais surtout, à l'intérieur de l'établissement, certains d'entre nous ont eu des symptômes: nausées, céphalées, vertiges», a déclaré une professeure d'histoire-géographie sur France Bleu Normandie-Seine maritime.

Le conservatoire de musique de Rouen a annoncé aussi avoir décidé de fermer en raison de nausées et vomissements.

«Aucune trace de contamination»

Dimanche, la rectrice Christine Gavini-Chevet a affirmé que «les suies ne sont pas toxiques mais nous souhaitons que nos élèves ne soient pas en contact» avec elles.

Après la diffusion lundi matin sur Twitter d'une vidéo montrant de l'eau noire s'écoulant d'un robinet de lavabo présenté comme se trouvant à Rouen, les autorités locales ont dû en outre rassurer la population sur la qualité de l'eau des 71 communes de l'agglomération.

«Aucune trace de contamination n'a été relevée», a assuré la collectivité de communes dans un communiqué, affirmant que les réservoirs d'eau potable de la zone concernée avaient tous été vérifiés.

«On prend des précautions maximum», a déclaré la ministre de la Transition écologique Élisabeth Borne, assurant qu'il n'y avait «pas de problème sanitaire.

Le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume devait rencontrer les organisations agricoles, alors que la récolte des cultures et des denrées alimentaires d'origine animale est interdite dans une centaine de communes en raison des retombées de suie occasionnées par le nuage.

L'usine Lubrizol, où travaillent environ 400 personnes, fabrique et commercialise des additifs qui servent à enrichir les huiles, les carburants ou les peintures industriels. Elle a été classée particulièrement dangereuse.

En janvier 2013, une fuite de gaz sur le site de Lubrizol avait provoqué un nuage nauséabond qui s'était répandu jusqu'en région parisienne et en Angleterre, incommodant des millions de personnes.

Le parquet de Rouen a ouvert une enquête pour »destructions involontaires« et »mise en danger d'autrui" dans cette usine, propriété du groupe de chimie américain Lubrizol Corporation, lui-même contrôlé par Berkshire Hathaway, holding du milliardaire et célèbre investisseur américain Warren Buffett. (afp/nxp)