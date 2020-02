Les cas de cancer vont augmenter de 60% dans les 20 prochaines années dans le monde sans action immédiate. Un dispositif adapté à chaque pays pourrait sauver au moins 7 millions de personnes dans les dix ans, explique l'OMS, qui a publié mardi un rapport à Genève.

Dans les États à revenu faible ou intermédiaire, le nombre de cas de cancers devrait même augmenter de 80%. Ces pays sont ceux où les taux de mortalité sont les plus importants. Leurs gouvernements n'ont notamment pu investir que des ressources limitées contre les maladies infectieuses, explique l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Et ils ne peuvent pas s'appuyer sur des infrastructures adaptées pour empêcher et prendre en charge les cas de cancer.

