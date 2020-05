Un rapport récent des experts de l'ONU chargés du contrôle de l'embargo sur les armes décrété depuis 2011 pour la Libye confirme la présence dans ce pays de mercenaires du groupe russe Wagner, ont indiqué mercredi des diplomates.

Leur participation à des combats au profit de l'homme fort de l'est libyen, le maréchal Khalifa Haftar, est émaillée de tensions avec son commandement, précisent aussi les experts dans leur document remis le 24 avril au Conseil de sécurité.

Ce texte est une mise à jour de leur dernier rapport annuel de décembre qui, en évoquant déjà l'existence de groupes armés étrangers dans le conflit (venus notamment du Tchad et du Soudan), n'évoquait pas de mercenaires russes.

800 à 1200

«Le groupe d'experts a identifié la présence de militaires privés de ChVK Wagner en Libye depuis octobre 2018», indique leur rapport, en estimant leur nombre «à pas plus de 800 à 1200» mais en soulignant ne pas «être en mesure de vérifier de manière indépendante l'importance de leur déploiement». Ces indications ont été rapportées par des diplomates ayant eu un accès au rapport, qui n'a pas encore été rendu public.

C'est la première fois que l'ONU confirme la présence en Libye de mercenaires de Wagner, un groupe réputé proche du président Vladimir Poutine. En 2019, les médias américains «New York Times» et «Washington Post» avaient révélé leur implication dans des combats, le premier en estimant leur nombre à 200, le second à plusieurs milliers. La Russie a toujours démenti tout rôle dans la présence de mercenaires russes en Libye.

«Multiplicateur de force»

Les membres du groupe «Wagner fournissent un soutien technique pour la réparation de véhicules militaires, participent à des combats et à des opérations d'influence», selon les experts onusiens. Ils aident aussi les forces du maréchal Haftar dans le domaine de «l'artillerie, du contrôle aérien, fournissent une expertise dans les contre-mesures électroniques et déploient des tireurs d'élite», précisent-ils. «Leur implication a agi comme un multiplicateur de force» pour les troupes du maréchal Haftar, estiment-ils.

«Des militaires privés du groupe Russkie System Bezopasnosti (RSB) ont aussi été identifiés par les experts comme assurant de la maintenance et des réparations à des aéronefs militaires», indique aussi le rapport des experts de l'ONU.

Une enquête se poursuit sur des informations faisant état «du déploiement le 6 janvier 2020 à Benghazi (est) de membres des groupes militaires privés Moran Security Group et Schit Security Group», affirme le document cité par des diplomates.

Tensions

«Les informations obtenues par le groupe d'experts montrent que les relations de travail entre les HAF (troupes de Haftar) et leurs homologues du PMC (militaires privés) ont été initialement tendues et que même après un an de déploiement, des tensions persistaient entre les deux groupes», indique par ailleurs le texte des spécialistes onusiens.

Dans un rapport sur la Libye daté du 5 mai et remis au Conseil de sécurité, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, s'abstient d'identifier la Russie comme pays d'origine de mercenaires repérés en Libye.

«Il y a des informations continues sur l'implication de mercenaires étrangers au profit du GNA (Gouvernement d'union nationale basé à Tripoli et reconnu par la communauté internationale) et de l'ANL (Armée nationale libyenne du maréchal Haftar) avec des capacités de combat renforcées, et des livraisons d'équipement militaire aux deux parties en violation de l'embargo sur les armes», déplore-t-il dans son rapport obtenu par l'AFP. Ni lui, ni les experts de l'ONU ne recommandent de sanctionner les responsables présumés de ces violations ou d'agir pour empêcher leurs actions.

Depuis avril 2019, le maréchal Haftar, soutenu notamment par les Émirats arabes unis et l'Égypte, tente de prendre par la force Tripoli. Son offensive a subi d'importants revers depuis le début de l'année et l'implication ouverte de la Turquie, avec des militaires et de l'armement, au côté du GNA. (afp/nxp)