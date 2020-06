Le chef de l’opposition malawite Lazarus Chakwera a remporté le scrutin présidentiel disputé mardi face au sortant Peter Mutharika, a annoncé samedi la Commission électorale (MEC). La réélection en 2019 de Peter Mutharika avait été annulée pour fraudes. «La Commission déclare que Lazarus Chakwera, qui a obtenu 58,75% des suffrages, a atteint la majorité requise et est élu président du Malawi», a déclaré son président Chifundo Kachale, sous les clameurs des partisans du vainqueur.

Avant même l’annonce de sa défaite, Peter Mutharika avait plus tôt samedi dénoncé des «irrégularités» dans le scrutin et son parti exigé une nouvelle élection. «Nous pensons que la plupart des résultats envoyés à la MEC ne sont pas le reflet de la volonté du peuple», a déclaré le chef de l’État sortant, qualifiant le vote de mardi de «pire de l’histoire» du pays.

Lors du scrutin disputé en mai 2019, la MEC avait proclamé la victoire de Peter Mutharika, au pouvoir depuis 2014, avec 38,57% des suffrages contre 35,41% à Lazarus Chakwera. Mais saisie par l’opposition, la Cour constitutionnelle a invalidé en février dernier les résultats pour cause «d’irrégularités généralisées et systématiques» et ordonné la tenue d’un nouveau scrutin. Le Malawi n’est que le deuxième pays d’Afrique subsaharienne à avoir annulé une élection présidentielle, après le Kenya en 2017. (ats/nxp)