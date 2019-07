L’ahurissant calvaire enduré par Coline, 30 ans, a été révélé par «Le Progrès». Il est désormais repris par tous les grands médias français et on le comprend: oubliée dans une maternité de Lyon, cette jeune femme a dû accoucher seule…

Coline a été admise le 7 juin au petit matin à l’hôpital Saint-Joseph Saint-Luc de Lyon pour accoucher de son second enfant. Tout s’est d’abord déroulé normalement. Après un premier examen, elle a été placée en salle d’accouchement. Son mari patientait à l’accueil. Il était 6 h 30: moment de la relève entre les équipes de nuit et de jour. L’activité dans le service était donc intense.

«Je cherche désespérément la sonnette»

«On me dit que l’anesthésiste est prévenu et vient me poser la péridurale. Et personne n’est jamais venu», résume Coline sur BFMTV, dos à la caméra pour préserver son anonymat.

«Je sens que le travail est de plus en plus difficile. Je ne tiens pas debout. Je cherche désespérément la sonnette pour alerter, que je ne trouve pas. Et pendant une demi-heure j’ai hurlé, mais personne n’est venu», a-t-elle détaillé sur RTL.

«C’est l’instinct de survie»

La jeune femme a donc mis au monde son bébé, seule, une demi-heure plus tard. Puis a encore trouvé la force de se lever et de gagner le couloir. Où les employés l’ont enfin vue et se sont souvenus de son existence… «À ce moment-là évidemment, branle bas de combat. Tout le monde est venu prodiguer les premiers soins. Je n’ai pas eu le temps de paniquer, mais je n’ai pas non plus réfléchi vraiment à ce qui se passait. Je pense que c’est l’instinct de survie qui s’est mis en route», commente Coline sur RTL.

Aujourd’hui, Coline se porte bien. Tout comme son second enfant, une petite fille. L’hôpital s’est dit «désolé» et a ouvert une enquête interne pour comprendre comment il a pu oublier une patiente sur le point d’accoucher.

«Ce qui me pèse le plus, c’est de ne pas repenser à cet accouchement comme un moment heureux», conclut Coline sur BFMTV.