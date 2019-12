Quand la vidéo a-t-elle été filmée? Où exactement? Et pourquoi un tel acte? Ces questions restent actuellement sans réponses. Par contre ce qu’on peut voir sur la séquence qui a circulé sur les réseaux sociaux russes ne laisse aucun doute: un ours polaire a été tagué. Quelqu’un a sprayé, en noir, la mention «T-34» sur le pelage du plantigrade.

Cette vidéo, explique la BBC, a été postée su Facebook par Sergey Kavry, un membre du WWF. Elle aurait d’abord été partagée sur un groupe WhatsApp pour les peuples autochtones de la région de Tchoukotka, à l’extrémité nord-est de Russie. Une autre hypothèse situe la scène dans l’archipel de Nouvelle-Zemble, au nord de la Russie, où des locaux seraient en colère contre les ours blancs qui s’approchent toujours plus des habitations.

Camouflage ruiné

Quant au «T-34», il renvoie certainement au nom d'un char soviétique utilisé durant la Seconde Guerre mondiale. Mais pour quel message? Là encore, mystère. Des experts tentent désormais de découvrir l’origine de la vidéo.

Quoi qu’il en soit ce tag scandalise et inquiète les spécialistes des grands mammifères. Le scientifique Anatoly Kochnev, explique la BBC, a ainsi estimé qu’il faudrait probablement des semaines avant que l’inscription ne disparaisse. Et pendant tout ce temps, l’ours, privé de son camouflage naturel, aura plus de mal à capturer ses proies et à se nourrir.

Anatoly Kochnev a soulevé un autre point. Comme l’inscription est régulière et bien tracée, l’ours a certainement été sédaté. Et là encore, ça aurait pu le mettre en danger.

R.M.