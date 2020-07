La famille Hurt pêchait dimanche dernier sur le lac Marsh-Miller, dans le Wisconsin, lorsqu'elle a repéré un jeune ours noir en bien fâcheuse posture. L’animal nageait, la tête entièrement prise dans un bocal en plastique.

«Si nous ne faisions rien, nous étions presque sûr qu’il n’arriverait pas à gagner la rive», explique Tricia Hurt sur CNN, soulignant que la respiration du jeune plantigrade était difficile.

La «bonne action de la journée»

Les Hurt ont alors tenté de s’approcher de l’animal avec leur embarcation pour lui retirer le bocal qui l’avait piégé. Il a fallu plusieurs tentatives et quelque 5 minutes mais ils y sont parvenus. Libéré, le jeune ours noir a alors nagé jusqu’au rivage avant de disparaître.

«Nous étions tellement excités! Nous avions fait notre bonne action de la journée. Et cela faisait du bien d'aider le pauvre ours. On n'aime pas voir les animaux lutter pareillement», commente Tricia Hurt.

Service de la faune alerté

De retour sur la terre ferme, la famille Hurt a réalisé que de nombreux campeurs avaient suivi leur sauvetage depuis le rivage. Ils ont alors appris que l’ours avait son bocal sur la tête depuis trois ou quatre jours déjà. Les services de la faune avaient été alertés à plusieurs reprises mais n’avaient pas réussi à localiser l’animal dans cet environnement très boisé.

Après avoir hésité, la famille Hurt a décidé de publier la vidéo du sauvetage sur Facebook, pour que tout le monde sache que cet ours est désormais «OK». Elle a déjà été vue plus d’un million de fois.

R.M.