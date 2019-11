Facebook tentait jeudi de résoudre une panne empêchant depuis plusieurs heures de nombreux utilisateurs d'utiliser correctement ses différentes plateformes (Facebook, Messenger, Instagram et WhatsApp).

«Nous savons que certaines personnes ont actuellement des difficultés pour accéder à la famille d'applications de Facebook. Nous travaillons à un retour à la normale le plus rapide possible», a indiqué un porte-parole du réseau social à l'AFP.

