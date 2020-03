Pas de fermetures d’écoles, de restaurants, de salles de spectacle, pas d’interdiction de rassemblement: le Royaume-Uni n’imite pas les mesures prises dans beaucoup de pays européens. Critiqué pour sa gestion de l'épidémie de coronavirus, le premier ministre Boris Johnson a cependant donné de nouvelles consignes aux Britanniques lundi soir. Mais s’il y en a un qui ne l’a pas écoutées, c’est son propre père…

Lundi, Boris Johnson a demandé à sa population d'éviter tout contact et déplacement «non essentiel». D’éviter en particulier «les pubs, les clubs, les théâtres et autres lieux sociaux». Et il a recommandé aux personnes âgées et femmes enceintes de s'isoler pendant trois mois.

«Bien sûr que j’irai»

Mais ce mardi matin, son papa Stanley Johnson, 79 ans, écrivain et ancien élu, était l’invité de «This Morning», une émission d’ITV. Et comme le relate «The Independent», il a balancé: «Bien sûr que j’irai au pub si je dois aller dans un pub.»

Interloqué voire choqué, l’animateur l’a relancé. «Que pensez-vous que votre fils va dire de ça? Il vient juste de dire de ne pas le faire.»

«Non, il a dit que nous devrions éviter d'aller dans les pubs, mais si je devais aller dans un pub, j'irais», a rétorqué Stanley Johnson. Qui a encore ajouté que les propriétaires des bars «ont besoin d'un peu de gens»...

Jugé irresponsable

«Metro» note de son côté que cette sortie du père du premier ministre a été jugé complètement «irresponsable» par de nombreux citoyens sur les réseaux sociaux. D’autant qu’à 79 ans, il fait clairement partie des personnes à risque.

Le Royaume-Uni recensait ce mardi matin quelque 1500 personnes testées positives au coronavirus. Et plus de 50 morts.

R.M.