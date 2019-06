Peur d'être empoisonné ou simple lubie d'un amateur de thé? Le président russe Vladimir Poutine a apporté sa propre tasse vendredi au dîner clôturant la première journée du G20, provoquant les interrogations des internautes au point de faire réagir le porte-parole du Kremlin.

Vendredi soir, au dîner des chefs d'Etat qui clôturait la première journée du G20, le président russe a été immortalisé en train de boire dans son propre verre, une tasse isotherme blanche, tandis que les dirigeants attablés autour de lui avaient de plus classiques verres à pied.

Les images de télévision montrent notamment Vladimir Poutine trinquer à distance avec son homologue américain Donald Trump, chacun étant assis de part et d'autre de l'hôte du G20, le Premier ministre japonais Shinzo Abe.

L'image a immédiatement fait le tour des réseaux sociaux, certains internautes se demandant plus ou moins sérieusement si le président russe n'avait pas peur d'être empoisonné.

NO COMMENT |



Russian President Vladimir Putin brings his special cup to drink at G20 meeting in Osaka, Japan. pic.twitter.com/6Cs1C0hUeJ